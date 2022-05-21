Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Çiftin düğünü bugün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti. Ancak Emirgan sakinkeri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.

Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi. Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti.

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan verdi.

İşte Pelin Doğan'ın o paylaşımı: