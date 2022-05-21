Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki - Son Dakika
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Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki

21.05.2022 22:51
Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki

Demet Evgar ve başarılı işletmeci Levent Babataş, 2 ay önce aile arasında yapılan nikah töreni ile hayatını birleştirmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen düğün bugün yapıldı. Ancak ünlü oyuncu düğünü Emirgan'daki evinin bahçesinde yapınca mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Çiftin düğünü bugün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti. Ancak Emirgan sakinkeri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.

Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi. Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti.

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan verdi.

İşte Pelin Doğan'ın o paylaşımı:

Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki
Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki
Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki - Son Dakika


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