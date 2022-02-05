Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım

Çok ufak yaşlarda tanıştığı sosyal medya ile bir çok projeye imza atan genç fenomen Özhan, şaka videolarıyla kullanmayı başladığı sosyal medyayı bir iyilik akımına çevirdi.

Bir çok aileye yaptığı maddi, manevi destek ve yardım ile gönüllerde taht kurdu. Gerçekleştirdiği pek çok işte İnstagram, Facebook ve Tiktok gibi platformlarda milyonlarca takipçisinden her zaman tam not alan Emirhan Özhan, Almanya'da ise bir müzik şirketi kurdu.

İnsanlara her zaman örnek olmaya çalıştığını belirten ünlü fenomen, iş insanı İbrahim Yılmaz ile birlikte kurduğu "İyilik Akımı" projesiyle de Türkiye'nin pek şok yerinde İnsanlara el uzattı.