Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer'in Boşanma Detayları Ortaya Çıktı

Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer'in boşanma detaylarına Snob Magazin ulaştı. 2014 yılında nikah masasına oturan çift, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordur. İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak. Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. Boşanma davasının Emrah'ın açtığı iddia edildi.