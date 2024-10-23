Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı - Son Dakika
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Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

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Büyük oğlu Tayfun ile yıllardır görüşmeyen şarkıcı Emrah, son konserine oğlu Elyesa'yı çıkartıp "Küçük Emrah" diye takdim etti.

23.10.2024 15:47  Güncelleme: 15:55
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"Küçük Emrah" adıyla tanınarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Emrah özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ebru Çolak ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Tayfun ile görüşmeyi reddeden Emrah diğer çocuklarına övgüler yağdırıyor.

OĞLUNU SAHNEYE ÇIKARTTI

2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen Emrah, peş peşe babalık heyecanı yaşamıştı. Çift 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Emrah son olarak sahneye oğlu Elyesa Erdoğan ile çıktı.

"TAYFUN'UN NE SUÇU VARDI?"

Şarkıcının oğlunu "Küçük Emrah" diye tanıtması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada söz konusu görüntülerle ilgili yorum yağdı. Evlatları arasında ayrımcılık yapan Emrah'a "Tayfun'a neden böyle değilsin", "Tayfun'un ne suçu vardı", "Keşke Tayfun'a da böyle olsan" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o ana ilişkin kareler;

Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı
Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı
Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

Ünlüler, Magazin, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sudem meliss:
    Boş haber ve gereksiz adam 69 3 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    kroyum ama para bende he.. 30 5 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Emrah' a karakterine olumlu bakmasam da, reddettiği oğlu hakkında haklı olduğunu düşünüyorum.Oğlu ne yazık ki, ekranlarda salya sümük ağlayarak duygu sömürüsü yaptı,babasına saygısızlık yaptı, haa Emrah çok mu iyi hayır elbette fakat,tayfun denen oğlu da Emrah'a parası için yanaştığına hiç ama hiç şüphem yok 9 9 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Zamanında öyle red ettiki ne yaptılar ne ettiler kabul etmedi, Hatta kendisine o kadar benziyordiki gene kabul etmedi ,sonra dna testinden sonra kabul etmek zorunda kaldı. 9 0 Yanıtla
  • İsmail Eroğlu:
    Tayfun suçsuz , Emrah bu şekilde davranmakla herzaman tepki görecektir. 3 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    İlk oğluna sahip çık önce ! 2 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu ülkede h...yar çok benim gibi boynu bükükleri oyna ömür boyu yaşarsın diye öğüt veriyor 1 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Hiç sevmem şahsen 0 0 Yanıtla
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