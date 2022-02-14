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En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak - Son Dakika

En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak

14.02.2022 10:56
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak

Denizli'de Evteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal ve eşi tekstil ve moda tasarımcısı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi Doç. Dr.

Denizli'de Evteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal ve eşi tekstil ve moda tasarımcısı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, tarafından 'Dalisa' markası altında ilkbahar ve yaza damga vuracak 'Topkapı' ve 'Müslin' koleksiyonu hazırlandı. Evde, plajda ve günlük hayatta giyilebilecek 50'ye yakın şık kıyafetten oluşan koleksiyonunun katalog çekimleri tamamlandı. Koleksiyondaki eserler firmaya ait internet sitesi ve diğer alış veriş sitelerinde satışa sunulacak.

Denizli'de yıllardır teknik tekstiller üzerine çalışmalar yapıp farklı kumaşlar geliştiren, geliştirdiği kumaşlardan da farklı birçok ürünü ortaya çıkartan Evteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal şimdide eşi tekstil ve moda tasarımcısı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal ile birlikte 'Dalisa' markası altında ilkbahar ve yaza damga vuracak 'Topkapı' ve 'Müslin' koleksiyonu hazırlandı. 4. Murat'ın giysilerinde tercih ettiği Buldan ilçesinde üretilen otantik kumaşlardan, üzerine EOC uygulanmış, güneş ışığında kendi kendini temizleyebilen, koku barındırmayan, bakteri üretmeyen, geç tutuşma, bir saniye altında suyu emme özelliğine sahip, çok hızlı kuruyan, üzerinde bağışıklık sistemini destekleyen kalsiyum, magnezyum ve çinko minarellerini içeren kumaşları kullanarak iki aylık atölye çalışmasıyla dikimi yapılan 50'ye yakın elbisenin katalog çekimleri tamamlandı. Evde, plajda ve günlük hayatta, kullanılabilecek, şık, terletmeyen özel kumaşlardan dikilen kıyafetler firmanın kendi internet sitesi ve diğer internet üzerinden satış yapan siteler üzerinden satışa çıkartılacak.

İleri teknolojiyle üretilen özel kumaşların akademik gözle tasarlanıp, dikimlerinin yapıldığını satışa sunulacak şık kıyafetlerin ilkbahar ve yaz aylarına damga vurmasını beklediklerini anlatan Dr. İsa Dal, "Evteks olarak özellikle tarihime ve geçmişimize sahip çıkarak ortaya çıkarttığımız ve tespit ettiğimiz 1600'lü yıllardan kalma Türk hamam geleneğinden esinlenerek üretmiş olduğumuz patentli kumaşımızı bugün teknolojisiyle birleştirerek ve buna da aynı zamanda teknik özelliklerde katarak ilkbahar ve yaz koleksiyonumuzun hazırladık. Daha serin ve daha rahat giyilebilir hızlı kuruyan kumaşı ben ve Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal ile birlikte yapmış olduğumuz koleksiyon ve tasarımlarla beraber beğeniye sunmak üzere hazırladık. Özellikle bu yaz plajlarda, banyoda hamamda ıslak zemin olan birçok alanda kullanılabilecek çok rahat ve konforlu ürünler sadece bu alanda değil aynı zamanda pijama olarak ta çok rahatlıkla kullanılabilecek. Çok beğenileceğinde de eminiz" dedi. - DENİZLİ

En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak
En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak

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Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İlkbahar, Denizli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin En akademik koleksiyon, ilkbahar yaza damga vuracak - Son Dakika Magazin


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