Üye Girişi
En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor - Son Dakika

En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor

12.02.2022 14:27

TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ettiği videolarla tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Arkadaşının habersiz paylaştığı video sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Nahya, bu süreçte yaşadıklarından bahsetti.

Bir süredir sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özellikle ses tonuyla ilgili çok fazla yorum alan Muhammed Nur Nahya, videoları nasıl çektiğini ve en büyük korkusunu anlattı.

"HABERSİZ PAYLAŞILAN VİDEOM 6 MİLYON İZLENDİ"

Kendisinden habersiz paylaşılan videosuyla tanındığını anlatan fenomen, "Yeditepe Üniversitesi eczacılık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Lise yıllarımdan beri taklit yapıyorum. Arkadaşım benim videomu benden habersiz şekilde paylaşmış. Çok sevilip tutulunca içine mizah da katıp TikTok'a yüklemeye başladım. Arkadaşım videoyu yüklemeseydi bu işe girmezdi. Benden habersiz atılan video 6 milyon izlendi" dedi.

"VİDEOLARIMI SİYASETE GİRMEDEN HAZIRLIYORUM"

Videolarında hiçbir şekilde siyaset yapmadığını belirten Nahya, "Bu süreçte en büyük korkum hukuki bir sürecin yaşanmasıydı ama şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Kötü bir tepkiyle karşılaşmadığı sürece videolar çekmeye devam edeceğim. Videolarımı siyasete girmeden hazırlıyorum, lütfen alınmayalım, gücenmeyelim" ifadelerini kullandı.

En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor

"SADECE CUMHURBAŞKANI'NIN SESİNİ TAKLİT EDEBİLİYORUM"

Nahya, "Başka birilerinin taklidi gelir mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Ben sadece Cumhurbaşkanının taklidini yapabiliyorum. Bu da Allah vergisi gibi bir şey. Taklitçi değilim, başkasını da yapamıyorum zaten. Denedim olmadı. Ailem bu sesi duymaktan bıktı çünkü evde sürekli bu sesle dolaşıyorum" dedi.

"EN SEVDİĞİM İÇERİK TELEFON ŞAKALARI"

TikTok'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek telefon şakaları yapan fenomen, sözlerini şöyle tamamladı: "Telefon şakaları çok seviliyor. Aradığım insanlar çok duygusala bağlayınca şaka olduğunu söylemek çok zor oluyor. En sevdiğim içeriklerden biri."

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Youtube, Fenomen, Tiktok, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement