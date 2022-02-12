En büyük yeteneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etmek! Muhammed Nur Nahya, videolarıyla milyonlara ulaşıyor

Bir süredir sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özellikle ses tonuyla ilgili çok fazla yorum alan Muhammed Nur Nahya, videoları nasıl çektiğini ve en büyük korkusunu anlattı.

"HABERSİZ PAYLAŞILAN VİDEOM 6 MİLYON İZLENDİ"

Kendisinden habersiz paylaşılan videosuyla tanındığını anlatan fenomen, "Yeditepe Üniversitesi eczacılık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Lise yıllarımdan beri taklit yapıyorum. Arkadaşım benim videomu benden habersiz şekilde paylaşmış. Çok sevilip tutulunca içine mizah da katıp TikTok'a yüklemeye başladım. Arkadaşım videoyu yüklemeseydi bu işe girmezdi. Benden habersiz atılan video 6 milyon izlendi" dedi.

"VİDEOLARIMI SİYASETE GİRMEDEN HAZIRLIYORUM"

Videolarında hiçbir şekilde siyaset yapmadığını belirten Nahya, "Bu süreçte en büyük korkum hukuki bir sürecin yaşanmasıydı ama şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Kötü bir tepkiyle karşılaşmadığı sürece videolar çekmeye devam edeceğim. Videolarımı siyasete girmeden hazırlıyorum, lütfen alınmayalım, gücenmeyelim" ifadelerini kullandı.

"SADECE CUMHURBAŞKANI'NIN SESİNİ TAKLİT EDEBİLİYORUM"

Nahya, "Başka birilerinin taklidi gelir mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Ben sadece Cumhurbaşkanının taklidini yapabiliyorum. Bu da Allah vergisi gibi bir şey. Taklitçi değilim, başkasını da yapamıyorum zaten. Denedim olmadı. Ailem bu sesi duymaktan bıktı çünkü evde sürekli bu sesle dolaşıyorum" dedi.

"EN SEVDİĞİM İÇERİK TELEFON ŞAKALARI"

TikTok'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek telefon şakaları yapan fenomen, sözlerini şöyle tamamladı: "Telefon şakaları çok seviliyor. Aradığım insanlar çok duygusala bağlayınca şaka olduğunu söylemek çok zor oluyor. En sevdiğim içeriklerden biri."