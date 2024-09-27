Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış

Magazin

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Eşi Engin Polat ise Dilan Polat'tan kısa süre sonra, 19 Ağustos tarihinde tahliye olmuştu. Ünlü fenomen, tutuklu kaldığı dönemi anlatarak eski günlerdeki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

"CEZAEVİNDEN DERS ÇIKARMAMIŞ"

Paylaşımları binlerce kişi tarafından takip edilen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzleyicilerin "Ders çıkarmamış", "Aynı devam ediyor" gibi yorumlarına aldırış etmeyen Polat, hikayesinde takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Son zamanlarda aralarının soğuk olduğu görülen çift için boşanma iddiaları gündeme gelmişti. İki taraftan da çıkan haberlere cevap gelmedi. İddialar sürerken Bir takipçisinin sorduğu "Engin abi çok soğuk son zamanlarda " sorusuna cevap veren ünlü fenomen Engin Polat'ın soğuk değil kendisine sinirli olduğunu söyledi.

ENGİN POLAT SİNİRDEN DUVARA KAFA ATTI

Cezaevinden çıkar çıkmaz kendisinin şarkısı olan 'Enercii' ile paylaşan Polat eşi Engin Polat'ı çok sinirlendirdi. Eşinin hikayesini cezaevinde kaldığı sırada televizyondan izleyen Engin Polat küplere bindi. Eşinin şarkılı hikayesini gördükten sonra duvara kafa attığını söyleyen Engin Polat cezaevinden çıktığı ilk anlarda sinirli olduğu görülüyordu. Dilan Polat ise bir daha yapmayacağım, yanlış yaptım diyerek eşinin tepkisini haklı bulduğunu belirtti.