Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış - Son Dakika
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Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, Ağustos ayında tahliye oldu. Eski günlerdeki gibi sosyal medyayı kullanan Polat binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bir takipçisinin sorduğu soruya cevap veren ünlü fenomen Engin Polat'ın cezaevinden ilk çıktığında kendisine neden sinirli olduğunu söyledi. Meğerse, Dilan Polat'ın şarkılı hikayesini göre Engin Polat cezaevinde sinir krizine girmiş ve duvara kafa atmış.

27.09.2024 14:51  Güncelleme: 15:03
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Eşi Engin Polat ise Dilan Polat'tan kısa süre sonra, 19 Ağustos tarihinde tahliye olmuştu. Ünlü fenomen, tutuklu kaldığı dönemi anlatarak eski günlerdeki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Engin Polat Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa attığını açkladı

"CEZAEVİNDEN DERS ÇIKARMAMIŞ"

Paylaşımları binlerce kişi tarafından takip edilen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzleyicilerin "Ders çıkarmamış", "Aynı devam ediyor" gibi yorumlarına aldırış etmeyen Polat, hikayesinde takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Son zamanlarda aralarının soğuk olduğu görülen çift için boşanma iddiaları gündeme gelmişti. İki taraftan da çıkan haberlere cevap gelmedi. İddialar sürerken Bir takipçisinin sorduğu "Engin abi çok soğuk son zamanlarda " sorusuna cevap veren ünlü fenomen Engin Polat'ın soğuk değil kendisine sinirli olduğunu söyledi.

Engin Polat Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa attığını açkladı

ENGİN POLAT SİNİRDEN DUVARA KAFA ATTI

Cezaevinden çıkar çıkmaz kendisinin şarkısı olan 'Enercii' ile paylaşan Polat eşi Engin Polat'ı çok sinirlendirdi. Eşinin hikayesini cezaevinde kaldığı sırada televizyondan izleyen Engin Polat küplere bindi. Eşinin şarkılı hikayesini gördükten sonra duvara kafa attığını söyleyen Engin Polat cezaevinden çıktığı ilk anlarda sinirli olduğu görülüyordu. Dilan Polat ise bir daha yapmayacağım, yanlış yaptım diyerek eşinin tepkisini haklı bulduğunu belirtti.

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Son Dakika Magazin Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış - Son Dakika

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