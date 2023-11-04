Engin Polat'ın annesi yaşadıklarına veryansın etti, herkes kollarındaki bileziklere takıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarından olduğu 18 kişi sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önce sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ailesini yalnız bırakmayan anne Şükran Polat'ın basın mensuplarına "Sinirliyim" diyerek tepki göstermesi ve bilezikleri herkesi şaşkına çevirdi.

BİLEZİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler sabah erken saatte adliyeye sevk edilmeden önce Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Eşi, oğulları ve gelinleri gözaltı olan anne Şükran Polat da hastane önüne gelerek ailesine destek oldu. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken Şükran Polat, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Öte yandan Şükriye Polat'ın kolundaki bilezikler ise dikkat çekti. Şükran Polat, sağlık kontrolünün ardından otobüslere bindirilen çocukları ve eşine el salladı.