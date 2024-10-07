Engin Polat\'ın ceza alması Dilan Polat\'ı korkuttu

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Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaasını tekrar etti. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını ve herhangi bir şikayetin olmadığını belirterek davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanıklar Dilan ve Engin Polat'ın avukatı da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan hakim, Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezayı erteleyen hakim, Engin Polat'ın 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

DİLAN POLAT STORYLERİNİ IŞIK HIZIYLA SİLDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya kullanmayacağını söyleyen ünlü fenomen, kendisiyle çelişmiş yine eski hayatına geri dönmüştü. Yeniden şarkı çıkaracağını da duyuran Dilan Polat, Engin Polat'a verilen hapis cezası sonrası tüm paylaşımları kaldırdı. Bu durum sosyal medyada Dilan Polat hapis cezasından korktu yorumlarını da beraberinde getirdi.

MAHKEMEDE PARAM YOK DEDİ LÜKS RESTORANDAN PAYLAŞIM YAPTI

Çıkarıldığı mahkemede gelir beyan etmeyen ve geçinemediğini söyleyen fenomen daha sonrasında İstanbul'un en lüks restoranında sosyal medya üzerinden canlı yayın da yapmıştı