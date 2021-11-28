Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar