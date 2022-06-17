Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu - Son Dakika
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Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu

17.06.2022 07:42

Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başlıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna, daha önce EDHO ve Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem de katıldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekrana dönüyor. EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırladıkları tam hızıyla devam ediyor.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Daha önce EDHO'da Tipi'yi canlandıran Savaş Özdemir'in ve Pelin Akil'in katıldığı öne sürüldü. İddialı diziye EDHO'dan bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yakup'u canlandıran ve son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Eren Vurdem kadroya dahil oldu. Eren Vurdem, Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'la çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu
Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu
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Oktay Kaynarca, Eren Vurdem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eren Vurdem, Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil oldu - Son Dakika


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