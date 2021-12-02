Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
02.12.2021 23:05
Son Daika Haberi... Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreğiyle ilgili rahatsızlanarak, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Star TV'de çekimleri devam eden 'Söz Sende' adlı dizinin başrolü Petekkaya, böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye yatırıldı. Kavacık Medistate Hastanesi'ne yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.
Böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, dört yıl önce ameliyat olmuştu.
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