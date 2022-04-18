Erol Evgin... YENİ YAŞINI SAHNEDE - Son Dakika
Üye Girişi

Erol Evgin... YENİ YAŞINI SAHNEDE

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:11

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, sahne aldığı ekanda yeni yaşına müzikseverlerle girdi.

"İyi ki doğdun Erol Evgin"

Sahnesini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği "İyi ki doğdun Erol Evgin" sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı.

"Sfenks tanıdı beni"

Sevenlerine teşekkür eden sanatçı; "Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana..

Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi" sözleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erol Evgin... YENİ YAŞINI SAHNEDE - Son Dakika


Son Dakika
09:40 MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi
09:29 Son Dakika: MİT'ten Irak'ta nokta atışı! Terör örgütünün basın ve arşiv sorumlusu öldürüldü
09:13 Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı
09:09 Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal ederek yanına koştu
09:02 Servet kazanacaklar! Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir bekliyor
08:57 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çılgın gelir bekliyor! İşte kasaya girecek minimum para
08:51 Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
08:51 Adanalı fırıncı sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı
08:46 Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
08:48 Sıcaktan bunalan esnaf denize gitti! Dükkanının camına astığı yazıyı görenler şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 09:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Erol Evgin... YENİ YAŞINI SAHNEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement