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Esengül'ün mirasçıları ile miras davası açılıyor - Son Dakika
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Esengül'ün mirasçıları ile miras davası açılıyor

Ünlü şarkıcı Esengül'ün yıllar sonra ortaya çıkan kızının mirasçıları ile miras davası açmayı planladığı bildirildi. Esengül'ün kızı olduğunu iddia eden kişinin mahkemeye başvurduğu ve Esengül'ün mezarının açılıp açılmayacağı konusunda karar beklediği belirtildi.

Esengül\'ün mirasçıları ile miras davası açılıyor
18.12.2023 - 03:14,
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Yıllar sonra ortaya çıkan kızının Esengül'ün mirasçıları ile de miras davası açmayı hazırlandığı da bildirildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre unutulmaz eser Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısı ile altın plak kazanan şarkıcı Esengül'ün yıllar sonra bir kızı ortaya çıktığı iddia edildi. 18 Nisan 1979'da İstanbul'da şaibeli bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Esengül'ün kızıyım diyen bir kişinin önce dedektif tutup sonra mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Yayımlanan plakları satış rekorları kıran şarkıcının ailesine ulaşan şimdilerde 50'li yaşlarda olan kişinin mahkemeden Esengül'ün mezarının açılıp açılmayacağı konusunda nasıl bir karar çıkacağı büyük merak konusu oldu.

İŞTE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN ESENGÜL'ÜN KIZI

DurakMedya ünlü şarkıcı Esengül'ün kızıyım diyen kadının fotoğrafına ulaştı. İşte Esengül'ün kızı iddiasında bulunan kişinin fotoğrafı.

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25 YAŞINDA ÖLMÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı iş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmi kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedilmişti.

METİN AKPINAR'IN YILLAR SONRA İKİ KIZI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden iki kız babası olduğu ortaya çıkmıştı İkizlerden biri olan Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açmış DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağlamıştı.

Kaynak: Magazinkolik
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Mustafa Barış, Metin Akpınar, Esengül, Son Dakika

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