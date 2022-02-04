Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi
04.02.2022 21:02
Fox TV ekranlarında ilgiyle izlenen Fulya ile Umudun Olsun programının bugünkü bölümünde bir aile dramı işlendi. Ancak programa eşinin başka bir şahsa kaçtığı adamın küftü damga vurdu. Sunucu Fulya Öztürk'ün kaçan kadına, "Namık sana çok mu iyi davranıyor" sorusu sonrası araya giren Ahmet Bey'in ettiği küfür hem Fulya Öztürk'ü hem de seyircileri şoke etti.
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4.02.2022 21:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika