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Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika

Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi

04.02.2022 21:02
Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi

Fox TV ekranlarında ilgiyle izlenen Fulya ile Umudun Olsun programının bugünkü bölümünde bir aile dramı işlendi. Ancak programa eşinin başka bir şahsa kaçtığı adamın küftü damga vurdu. Sunucu Fulya Öztürk'ün kaçan kadına, "Namık sana çok mu iyi davranıyor" sorusu sonrası araya giren Ahmet Bey'in ettiği küfür hem Fulya Öztürk'ü hem de seyircileri şoke etti.

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Fulya ile Umudun Olsun, Fulya Öztürk, Fox Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında küfretti, Fulya Öztürk'ün ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika
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