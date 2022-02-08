Üye Girişi
Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler! - Son Dakika

Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler!

08.02.2022 13:40
Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler!

Mihriban Hurmacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını giyen eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. 2.Sayfa'ya konuşan Mihriban Hurmacı, "Barışmam söz konusu değil" dedi. İşte detaylar...

Almanya'da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendi. Mihriban Hurmacı, 2 sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Bugün 2. Sayfa programının canlı yayına katılan Mihriban Hurmacı olaylı geceyi ve geçmiş dönem yaşananları anlattı:

"Olay perşembe günü oldu. Yemekteydik, her şey normaldi. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm. Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim… Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar."

"ÖZER'E OLAN SEVGİM BİTTİ"

Özer Hurmacı ile daha önce de boşanmanın eşiğine gelen Mihriban Hurmacı neden barıştıklarını da açıkladı:

"Ben Özer'i çok seviyordum. Ondan dolayı barıştım. Burada tek başımaydım, bunu çok iyi kullandı. 'Sadece ben varım, benden başka kimse sana bakamaz' noktasına getirdi. Ailem de çok uzaktaydı yalnız kaldım. Bu son olayla Özer'e olan sevgim bitti. Özer'in hem sürekli hem de gündelik kız arkadaşları vardı, sürekli inkar ediyordu. Astroloji olayı tamamen uydurma. Bana hep şöyle söylüyordu; 'onlar seni kıskanıyor, nazar' deyip geçiştiriyordu.

Özer'in beni aldattığını görmem için fal baktırmam gerekmiyor, telefonuna bakmak yeterli. 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye Özer'i sevdiğim için geldim. Tek başıma geldim, hiç kimsem yoktu. Ona güvendim. Hiç ihanet etmedim, üç çocuğumuz oldu. Kendisi sürekli dışarıdaydı, kampta maçta… Ben bütün arkadaşlarımdan koptum. Özer beni yalnızlaştırdı, ona muhtaç olmamı istedi. Bundan sonra Özer ile barışmam asla söz konusu değil."

Özer Hurmacı, eşine şiddet uygulamadığını söylemişti.

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı nereli ve kaç yaşında; Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 Almanya'nın Kassel şehrinde doğan, Alman-Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.

MİHRİBAN HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı'nın eşi olan Mihriban Hurmacı Almanya doğumlu olarak biliniyor. Evlilik sürecine kadar Almanya'da yaşayan 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya başlayan Mihriban Hurmacı daha önce boşanma iddiaları ile gündeme gelmiş çift bu ayrılık kararından vazgeçmişti.

Özer Hurmacı tarafından geçtiğimiz günlerde şiddet gördüğünü söyleyen Mihriban Hurmacı o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Özer Hurmacı'nın başka kadınlarla yazışmalarını yakaladığı için dayak yediğini söyleyen Mihriban Hurmacı, futbolcunun kendisini karanlık bir odaya alıp yumrukladığını anlattı. Göz altına alınan futbolcu, bir gece göz altında kaldıktan sonra gözetme altında serbest bırakıldı. Birbirlerine uzaklaştırma kararı aldıran çift, boşanma davasını bekliyor.

Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler!
Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler!
Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler!

YORUMLAR
500

Özer Hurmacı, Trabzonspor, Trabzon, Almanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:43 Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eşi Özer Hurmacı'dan Şiddet Gören Mihriban Hurmacı'dan Şok Sözler! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement