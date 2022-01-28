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EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika

EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

28.01.2022 11:20
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece Yeşilköy'de bir restoranda cinayete kurban gitmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sunucu eşi Ece Erken'den duygusal paylaşım geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankılar sürüyor.

SON SÖZLERİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Acı haberi 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında duyuran Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi. Bircan Bali, yakın arkadaşı Ece Erken'in acı haber sonrası ilk sözlerini de açıkladı.

"NASIL DAYANACAĞIM?"

Beyaz TV'de yayınlanan programda gözyaşlarına hakim olamayan yorumcu, Ece Erken'den haber aldığını açıklarken, "Ece'nin annesiyle konuştum. Ece, 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de 'Biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle' demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii" ifadelerini kullandı.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tüm bunların ardından sessizliğini bozan Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın Rize'de yapılacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.

Erken'in söz konusu paylaşımında ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin Rize'nin Fındıklı ilçesinde defnedileceği bilgisi yer aldı.

ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ece Erken daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çekilmiş bir pozunu paylaştı. Erken'in bu paylaşımı yürekleri dağladı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

YORUMLAR
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Radyo, Rize, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: EŞİ ŞAFAK MAHMUTYACIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM - Son Dakika
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