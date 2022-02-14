Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, peş peşe paylaşım yaparak içini döktü

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak bu süreçte yaşadıklarından bahsetti.

"O GECE KİMSE SENİ DÜŞÜNMESE DE SEN BAŞKASINI DÜŞÜNDÜN"

Erken, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı yazılı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Neye yanayım bilmiyorum ki, hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, Playstation oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş'la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi? Gel dedim evin oralarda yapın dedim onda bile 'Ahmet Ürkmezgil'in eşi yoğun bakımda bizim balıkçıya yakın hastanede eşi, ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur orda olsun' demiştin, onda bile yine başkasını düşünmüştün, o gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünürdün..."

"ADAM DİYE GEZİYORLAR AMA MÜCADELENE SESSİZ KALDILAR"

"Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini adam sanan, mafyacıklar, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi? Yoksa senin aslanlar gibi tek başına mücadelene sessiz kalan sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı? Adam diye geziyorlar ya hala şaka gibi... Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah Şafak'ım ah... Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasına almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş al arabana götür işte!"

"O GECE SEN OLSAN KENDİNİ SİPER EDERDİN"

"2. gün Cundalı'nın açılması? Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın o mekanı! Öyle adamdın sen sevgilim, sen de maddiyat değil maneviyat vardı senin yanında başkasına kime olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin tıpkı yıllarca Beşiktaş'la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi, kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi."

"SENDEN SÜREKLİ BİR ŞEYLER İSTEYENLER CENAZENDE YOKTU"

"Hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadın aşkım sen. Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi, senin benim için çok üzüldü çünkü senden çıkarları yokmuş hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni..."

"EVLADIMA ASLANLAR GİBİ BABALIK YAPTIN"

"Öyle yüce gönüllü bir adamdır ki sen Eymen'in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın, her gün seni soruyor o da. İzledi seni benim gibi. Herkesle sen ilgilenirdin, çevrendeki herkese maddi manevi sen bakardın, tanımadığımız sma'lı çocuklara yardım ederdin, bir tane meleğin ilaç parasını sırf yaptığın yayınlarla topladın ve şuan çok sağlıklı."

"ÇOK ZOR DAYANIYORUM, 5 KİLO VERDİM"

Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın, Allah'ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni. Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur, üzülme diyorlar aşkım sen üzülürsen üzülür diyorlar ne olur üzülme ama ben çok zor dayanamıyorum,5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden."

"SON NEFESİME KADAR SEVİP ADINI YAŞATACAĞIM"

"Keşke böyle olmasaydı ama Rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım, çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim. Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun. Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.""

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

"Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor, herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor benimse her günüm aynı. Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese. Geçmeyecek ama azalacak, sabır. Allah'ım anneciğime, babacığıma, ağabeyciğime ve biricik evladıma sağlık, huzur versin. Onlardan Allah razı olsun beni bugünlerimde yalnız bırakmadılar.