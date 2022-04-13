Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı

13.04.2022 01:10
Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı

8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan geçtiğimiz aylarda boşanan oyuncu Fırat Tanış, ismini sakladığı sarışın kız arkadaşıyla Etiler'de objektiflere takıldı. İşte detaylar...

'Aziz' dizisinde Mösyö Pierre karakterini canlandıran Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Fırat Tanış, önceki gün sarışın kız arkadaşı ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Bir mekandan çıkan Tanış ve sarışın kız arkadaşı, yürüdükleri sırada çekildiklerini fark edince rahatsız oldular.

Tanış, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

FIRAT TANIŞ-KÜBRA TANIŞ NEDEN BOŞANDI?

Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Çift, tek celsede boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli; Tam adı Nuri Fırat Tanış. 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Günümüzde 46 yaşındadır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Tanış ailenin en küçük çocuğudur.

Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu. Tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıt Lisesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı.

Aynı zamanda Kadıköy BLOK'ta oyunculuk kursları veriyor. 2013-2014 eğitim yılında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisinde oyunculuk dersleri veriyor.

2011 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" sinema filminde Muhammet Uzuner, Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" adlı dizide Patrona Halil karakterini canlandırırken Türkan Şoray, Özcan Deniz, Tolga Karel, Hazım Körmükçü, Kerem Atabeyoğlu, Suat Sungur, Teoman Kumbaracıbaşı ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Sürgün İnek" adlı sinema filminde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol birlikte oynadılar.

Fırat Tanış, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide İsfendiyar Kapusuz karakterini oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile beraber oynadı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Fırat Tanış, Kübra Tanış ile evlidir. 24 Temmuz 2014 tarihinde bir kız çocukları oldu. 10 Şubat 2022'de boşandılar.

Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı
Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı
Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı

YORUMLAR
500
'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a beraat 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a beraat Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fırat Tanış, Mahkeme, Etiler, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:17:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinden Boşanmıştı... Aziz'in Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement