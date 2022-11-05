Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı - Son Dakika
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Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı

05.11.2022 09:59

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından tayt giyerek spor yaptığı anları paylaştı. 43 yaşındaki Mardini'nin tayt giymesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçtiğimiz sene ihanet yüzünden boşanan Berdan Mardini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir spor yapmaya özen gösteren şarkının kıyafetleri ise dikkat çekti.

TAYT GİYMESİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Mardini, spor sonrası ayna karşısında bir video çekerek yayınladı. Spor yaparken tayt giyen 43 yaşındaki Berdan Mardini, takipçilerini şaşırttı. Mardini'nin tayt giymesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım spor yapılırken tayt giyilmesinin normal olduğunu söylerken bir kısım da şarkıcıya hiç yakıştıramadıklarını söyledi.

Öte yandan saçlarını kısacık kestiren Berdan Mardini'nin imajı meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.

Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı
Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı
Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Berdan Mardini, tayt giyerek spor yaptı - Son Dakika


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