Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını 2. Sayfa'ya anlattı.

Mihriban Hurmacı, "Önceki akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

"KAFAMI CAMLARA VURDU"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Beni çocuklarımın önünde dövdü. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Bu gelişmenin ardından Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:

"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

"EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI"

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.

"SİNİR KRİZİ SONRASI SAKİNLEŞMEDİ"

03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir turlu sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

"KAŞINDA KANAMA OLDU"

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.

"DARP VE TEHDİT İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir.

Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur."

NE YAŞANMIŞTI?

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Öne sürülen iddiaların kurgu ve iftira olduğunu belirten Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift geçtiğimiz ay barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı nereli ve kaç yaşında; Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 Almanya'nın Kassel şehrinde doğan, Alman-Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.