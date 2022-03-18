Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

18.03.2022 10:38
Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor zamanlardan geçen ünlü sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez annesi ve oğlu ile görüntülendi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlerlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken'e "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" diye soruldu. "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.
Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi

YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:25 Yurt dışına çıkış harcı 150 TL oldu
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
09:54 Savaş, Ukrayna'nın ''güvenli kenti'' Lviv'e de sıçradı! Füze saldırıları ve patlama sesleri duyuluyor
09:46 Tunceli'de komünist başkana protesto: Çöp tesisi için ağaç kesilecek diye belediyenin önünde eylem yaptılar
09:44 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat ve Savaş aynı anda, aynı yerde vuruldu
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 10:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Eşini Kaybeden Ece Erken Günler Sonra Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement