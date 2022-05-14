Eşinin ailesine resti çeken Ece Erken, sosyal medyada Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi - Son Dakika

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ece Erken, bu sefer de soyadı kararıyla gündeme geldi.

SOYADINI SİLDİ

Eşinin ailesiyle sorunlar yaşayan Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun mal varlığı için reddi miras kararı aldı. 'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle sorunlar yaşamaya devam eden Erken, bu sefer de Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırdı.

"ŞAFAK'IN BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

Instagram'dan bir takipçisinin "Soyadınızı neden sildiniz?" sorusuna cevap veren Erken "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" ifadelerini kullandı.