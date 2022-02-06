Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım

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Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolay hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutuldu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları mevlite gelerek Ece Erken'i yalnız bırakmadı. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, mevlidin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi.

"ÜZÜLMESİN DİYE ARTIK AĞLAMAYACAĞIM"

Yürümekte güçlük çeken Erken, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan gözyaşları içinde camiye girdi. Mevlit bittikten sonra açıklama yapan ünlü sunucu, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.