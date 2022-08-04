Sabah'tan Evren
Abdullahoğlu'nun haberine göre; Beynelmilel, Kurtlar Vadisi
gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Özgü Namal
, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar
Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Namal'ın çocuklarını alıp İstanbul
'a döndüğü iddia ediliyordu. Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum
'da görüntülendi.
Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Namal daha sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.
Ahmet Serdar Oral
'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › Eşinin Ölümüyle Zor Günler Geçiren Özgü Namal, Hayata Döndü! İşte Son Hali... - Son Dakika
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