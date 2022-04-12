Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş - Son Dakika
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Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş

12.04.2022 14:42
Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş

Nicola Anne Peltz ile evlenen David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, sevgisini göstermek için kız arkadaşının soyadını aldı. Beckham ailesinde bile kriz çıkartan soyadı olayına ilk destek Edis'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Edis, "Kutluyorum şahane bir hareket olmuş" dedi.

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Beckham ailesinde krize neden olan soyadını kararına şarkıcı Edis'den destek gecikmedi.

"BECKHAM'I KUTLUYORUM, ŞAHANE BİR HAREKET"

Beckham, evlenir evlenmez 13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına 'Peltz' soyadını da ekledi. Ünlü ismin bu hamlesi tepkilerin yanı sıra destek de aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Edis, "Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısıve belki de olması gereken bir zaman sonra" ifadelerini kullandı.

Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş
Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş
Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş
YORUMLAR
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David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı! Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!

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Son Dakika Magazin Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş - Son Dakika
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