Eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a Edis'ten destek: Şahane bir hareket olmuş - Son Dakika

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Beckham ailesinde krize neden olan soyadını kararına şarkıcı Edis'den destek gecikmedi.

"BECKHAM'I KUTLUYORUM, ŞAHANE BİR HAREKET"

Beckham, evlenir evlenmez 13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına 'Peltz' soyadını da ekledi. Ünlü ismin bu hamlesi tepkilerin yanı sıra destek de aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Edis, "Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısıve belki de olması gereken bir zaman sonra" ifadelerini kullandı.