Üye Girişi
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı - Son Dakika

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

30.12.2021 09:15
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, eşiyle olan her paylaşımında kötü eleştirilerin hedefi oluyor. Altuğ, bir takipçisinin "Eşek kadar kadın, çocuk yaşta adamla evlendi" yorumunu görünce çileden çıktı.

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında olan Çocuklar Duymasın'da "Meltem" karakteriyle üz kazanan Pınar Altuğ, kendisinden 11 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

GELEN YORUM HERKESİ KIZDIRDI

Evlendiği günden bu yana, eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalıyor. Son olarak eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ'a gelen yorum başta ünlü oyuncuyu olmak üzere, birçok kişiyi de kızdırdı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

"OĞLUNUZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi. Oğlunuz gibi görünüyor vallahi pes" yorumunu yaptı. Yorumu gören Altuğ ise "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun, o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız!" sözleriyle takipçisine cevap verdi.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

Birçok takipçi Pınar Altuğ'a destek verirken "Artık kadını rahat bırakın" tarzında yorumlar yaptı.

YORUMLAR
500

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı - Son Dakika Magazin


Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde..         
09:04
Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?         
08:55
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:51 Yeni gelişme! Doğalgaz faturanızı hangi bölgede, hangi şehirde yaşadığınız belirleyecek!
08:47 Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak
08:39 Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek! NASA din adamlarını işe alacağını açıklamıştı
08:30 30 Aralık döviz kurları! Dolar ve euroda yükseliş sürüyor
08:17 İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti
08:10 Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi
07:55 Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu
07:54 Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement