Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası! - Son Dakika
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Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası!

26.04.2022 15:34
Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası!

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan sanatçı Songül Karlı, eski eşiyle mahkemede yüzleşti. Karlı, "Bana MİT başkanı ile çalıştığını söyledi. Beni dolandırdı" diyerek şoke etti. Yüncü ise, "Songül'e eski eşimle birlikte olduğum yönünde mesaj gidince beni tehdit etmeye başladı" dedi. İşte yaşananların perde arkası...

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddia edilen ve aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 3 sanığın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Songül Karlı, tutuksuz sanık Metin Yüncü ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"ARSANIN SATIŞI İÇİN VEKALET VERDİĞİNİ BİLİYORDU"

Duruşmada savunma yapan sanık Metin Yüncü, Florya'da satılık bir arsa olduğunu ilandan öğrendiklerini ancak sonradan satıştan vazgeçildiği için orayı alma fikrinden vazgeçtiklerini söyleyerek, "Tam olarak tarihini hatırlamamakla birlikte eski eşimden 2009 veya 2010 yılında boşandım. Eski eşimle evliyken müşteki Songül Karlı ile yaşamaya başladım. Bu nedenle ilk eşimden anlaşmalı olarak boşandık.

Boşandıktan sonra Songül de eşinden boşandığı için kendisiyle 2012 yılı Nisan ayında evlendik ve 5 yılın ardından 2017'de boşandık. Müşteki Karlı'ya 'MİT'te, emlakçıda tanıdıklarım var' şeklinde herhangi bir şey söylemedim. Müştekiye ait Sultanbeyli'deki arsayı o dönem ekonomik olarak sıkıştığı için satmaya karar verdik. Vekaletname verildiği zaman, Songül arsanın satışı için vekalet verdiğini biliyordu. Arsayı alan kişiyi tanımıyorum" dedi.

"O MESAJI GÖRÜNCE BENİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI"

Sanık Metin Yüncü savunmasının devamında, "Müşteki Songül ile tanıştığım dönemde emlak işi yapıyordum. Durumum çok iyiydi, hatta müştekiyle ayrıldıktan 2 ay sonra evinde buluştuk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu ancak Songül'e eski eşimle birlikte olduğum yönünde mesaj gidince 'ben sana yapacağımı biliyorum' demeye başladı. Suçlamaları kabul etmiyorum ve hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SENARYO YAZMIŞLAR, HEPSİ YALAN"

Duruşmada 13 yaşından beri çalıştığını ve çocuğuyla kendisi için mal varlığı yaptığını söyleyen müşteki Songül Karlı, "Burada çok güzel bir hikaye çiziyorlar ama böyle olsa benim burada ne işim var. Ben zaten halka mal olmuş bir insanım, Arsanın satış olayı biz evlenmeden önce gerçekleşti. Çok kısa süre sanık Sezai'yi daha önceden görmüştüm. Vekaletname verdiğim gün de sanık Metin beni arayarak Sezai'nin beklediğini söyledi.

Notere gittiğimde vekaletname hazırdı. İçeriğini okumadım. Adımı soyadımı yazıp imzaladım ancak sonra vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Sanıkların savunmalarını kabul etmiyorum. Güzel bir senaryo yazmışlar. Bu camiada olup da bu kadar yalanı bir araya getirme hayal gücüm yok benim" ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. (İHA)

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı.

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı ile Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

METİN YÜNCÜ KİMDİR?

Metin Yüncü, ilk olarak 2009 yılında oyuncu Binnaz Avcı ile olan ilişkisiyle konuşulmuştu. Magazin dünyasının dışında bir sektörde kariyer yapan Metin Yüncü, 2012 yılında o yıllarda evlilik programı sunan Songül Karlı ile dünyaevine girmişti.

Çift canlı yayında nikah masasına oturmuştu. Karlı ile Yüncü, 2017 yılında boşandı.

Metin Yüncü, inşaat ve emlak sektörü dışında gemicilik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Songül Karlı'dan önce bir evlilik daha yapan Metin Yüncü'nün bir çocuğu bulunuyor.

Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası!
Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası!
Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası!

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Songül Karlı, Metin Yüncü, İstanbul, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Eşiyle Mahkemede Karşı Karşıya Geldi! Şok Eden Mesaj İfşası! - Son Dakika


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