Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı! - Son Dakika

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı ve birlikte yaşıyorlardı.

"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM!"

Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Snob Magazin'in duyurduğu bu gelişme sonrası Lara Şehiroğlu'nun cüretkar pozları ortaya çıktı.

İŞTE LARA ŞEHİROĞLU'NUN SES GETİREN FOTOĞRAFLARI...

LARA ŞEHİROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabında 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Lara Şehiroğlu'nun Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten ile geçmişte aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.