Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı! - Son Dakika
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Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!

17.03.2022 18:38
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Lara Şehiroğlu'nun cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı ve birlikte yaşıyorlardı.

"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM!"

Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Snob Magazin'in duyurduğu bu gelişme sonrası Lara Şehiroğlu'nun cüretkar pozları ortaya çıktı.

İŞTE LARA ŞEHİROĞLU'NUN SES GETİREN FOTOĞRAFLARI...

LARA ŞEHİROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabında 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Lara Şehiroğlu'nun Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten ile geçmişte aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!

YORUMLAR
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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Evlilik, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı! - Son Dakika


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