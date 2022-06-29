Esneme Hareketi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Son Dakika
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Esneme Hareketi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

29.06.2022 21:21
Esneme Hareketi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Avşar'ın şezlong üzerinde bacak hareketi ise sosyal medyayı adeta salladı.

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şezlong pozlarıyla gündem olan Avşar, fit haliyle dikkat çekti. Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yapmayı ihmal etmedi.

İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

Avşar paylaşımının altına "50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben" notunu düştü.

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Hülya Avşar hayranlığı şarkı okuttu Hülya Avşar hayranlığı şarkı okuttu
Kaynak: Snob Magazin

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esneme Hareketi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Son Dakika

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