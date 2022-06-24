Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı - Son Dakika
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Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı

24.06.2022 11:04
Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu Esra Erol da programında 30 yıl sonra annesine kavuşan Ömür Kurşun, dün de babasına kavuştu. 30 yıldır oğlunu görmeyen baba, canlı yayında çocuğunun ayaklarına kapanarak "Beni affet" diyerek ağladı. Baba ve oğlun kavuşması başta Esra Erol olmak üzere herkesi gözyaşlarına boğdu.

Ömür Kurşun, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 30 yıldır görmediği annesini bulmaya çalıştığını söyledi. Ömür'ün annesi dakikalar içinde bulundu. Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

30 YIL SONRA GÖRDÜĞÜ OĞLUNUN AYAKLARINA KAPANDI

Kurşun'un annesinin ardından babasını da bulundu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu. 30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek Ömür'ün ayaklarına kapandı.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dakikalarca birbirine sarılan baba ve oğul gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı esnada Esra Erol başta olmak üzere stüdyodakiler de gözyaşlarına boğuldu.

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Esra Erol, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da programında gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı - Son Dakika
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