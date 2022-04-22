Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü - Son Dakika

3 yıldır evli olduğu Adil tarafından 2,5 yıldır aldatıldığını söyleyen Nurgül, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Kendisine ihanet eden Adil ile yüzleşen Nurgül, evliliğini de tek celsede bitirdi. Ancak ikili önceki gün canlı yayında tartışınca Adil, Nurgül'e şiddet uyguladı. Programın dünkü bölümünde ise Nurgül ile eski eşinin kendisini aldattığı Semanur yüzleşti.

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Önceki gün boşandıktan sonra Esra Erol'un programında son kez bir araya gelen Nurgül ile Adil arasında tansiyon yükseldi. Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi.

ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Esra Erol'un canlı yayınında eski eşi tarafından darbedilen Nurgül, yayın bittikten sonra darp raporu alarak Adil'den şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Nurgül'ün şikayeti üzerine gözaltına alınan Adil ise bir gece nezarethanede kaldı.

"ADİL BANA BİR KERE TOKAT ATTI VE HAKLIYDI"

Esra Erol'da programının dün yayınlana bölümünde ise Nurgül ile Adil'in yasak aşkı Semanur yüzleşti. Canlı yayında Adil ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan Semanur'un rahat tavırları dikkat çekti. İlişkiye başladıklarında Adil'in kendisini bekar olarak tanıttığını söyleyen Semanur, "Nurgül bana evlilik cüzdanını ve yüzüğünü çekip attı ama ben Adil'e inanmayı tercih ettim. Adil bana bir kez tokat attı ama nedenini söylemek istemiyorum çünkü Adil haklıydı. Ne çocuğum ne ben Adil'den bir zarar görmedik. Adil'le hemen evleneceğiz. Ailem de Adil'in evli olduğunu yeni öğrendi. Biz geleceğimiz şimdiden başladı. Üçümüz mutlu olacağız, şimdiden mutlu olmaya başladık. Adil Nurgül'e şiddet uygularken haklıydı. Nurgül bunu hak etti" dedi.

YASAK AŞKININ KARISINA SALDIRDI

Semanur ve Nurgül'ün yüzleşmesinde tansiyon bir anda yükseldi. Yerinden hızla kalkan Semanur, Nurgül'ün üzerine yürüdü. Esra Erol ve diğer ekip ikiliyi ayırmaya çalışırken programa ara verildi. Dakikalar sonra başlayan programda dağılan eşarbını düzelten Nurgül, "İyiyim. Yılların hıncını aldım ve yoldum. O beni yoldu ben onu yoldum. Ben haklıyım çünkü" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL: SEMANUR DEFOLUP GİTSİN

Canlı yayında yaşananlara sinirlenen Esra Erol ise "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin. Nurgül'ün yaşadıkları senin hayatından farksız olmayacak. Senin düşmanın Nurgül değil. 2,5 yıldır sana zarar veren, sana şiddet uyguladığında 'haklısın' dediğin o Adil. Sen düşmanını evinde besliyorsun. Yine ihtiyacın olup aradığında ben burada olacağım ama benim için bitmiştir" dedi.