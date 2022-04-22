Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü

22.04.2022 11:08

Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Günlerdir boşanmak için canlı yayına çıkan Nurgül, eski kocasının kendisini 2,5 yıldır aldattığı Semanur ile yüzleşti. Rahat tavırları ve savunmasıyla dikkat çeken Semanur, yayında bir anda sinirlenerek Nurgül'e saldırdı.

3 yıldır evli olduğu Adil tarafından 2,5 yıldır aldatıldığını söyleyen Nurgül, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Kendisine ihanet eden Adil ile yüzleşen Nurgül, evliliğini de tek celsede bitirdi. Ancak ikili önceki gün canlı yayında tartışınca Adil, Nurgül'e şiddet uyguladı. Programın dünkü bölümünde ise Nurgül ile eski eşinin kendisini aldattığı Semanur yüzleşti.

CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Önceki gün boşandıktan sonra Esra Erol'un programında son kez bir araya gelen Nurgül ile Adil arasında tansiyon yükseldi. Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi.

Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü

ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Esra Erol'un canlı yayınında eski eşi tarafından darbedilen Nurgül, yayın bittikten sonra darp raporu alarak Adil'den şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Nurgül'ün şikayeti üzerine gözaltına alınan Adil ise bir gece nezarethanede kaldı.

Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü

"ADİL BANA BİR KERE TOKAT ATTI VE HAKLIYDI"

Esra Erol'da programının dün yayınlana bölümünde ise Nurgül ile Adil'in yasak aşkı Semanur yüzleşti. Canlı yayında Adil ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan Semanur'un rahat tavırları dikkat çekti. İlişkiye başladıklarında Adil'in kendisini bekar olarak tanıttığını söyleyen Semanur, "Nurgül bana evlilik cüzdanını ve yüzüğünü çekip attı ama ben Adil'e inanmayı tercih ettim. Adil bana bir kez tokat attı ama nedenini söylemek istemiyorum çünkü Adil haklıydı. Ne çocuğum ne ben Adil'den bir zarar görmedik. Adil'le hemen evleneceğiz. Ailem de Adil'in evli olduğunu yeni öğrendi. Biz geleceğimiz şimdiden başladı. Üçümüz mutlu olacağız, şimdiden mutlu olmaya başladık. Adil Nurgül'e şiddet uygularken haklıydı. Nurgül bunu hak etti" dedi.

Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü

YASAK AŞKININ KARISINA SALDIRDI

Semanur ve Nurgül'ün yüzleşmesinde tansiyon bir anda yükseldi. Yerinden hızla kalkan Semanur, Nurgül'ün üzerine yürüdü. Esra Erol ve diğer ekip ikiliyi ayırmaya çalışırken programa ara verildi. Dakikalar sonra başlayan programda dağılan eşarbını düzelten Nurgül, "İyiyim. Yılların hıncını aldım ve yoldum. O beni yoldu ben onu yoldum. Ben haklıyım çünkü" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü

ESRA EROL: SEMANUR DEFOLUP GİTSİN

Canlı yayında yaşananlara sinirlenen Esra Erol ise "Semanur'u çıkartın buradan defolup gitsin. Nurgül'ün yaşadıkları senin hayatından farksız olmayacak. Senin düşmanın Nurgül değil. 2,5 yıldır sana zarar veren, sana şiddet uyguladığında 'haklısın' dediğin o Adil. Sen düşmanını evinde besliyorsun. Yine ihtiyacın olup aradığında ben burada olacağım ama benim için bitmiştir" dedi.

YORUMLAR
500
Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı? Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı? Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?

Esra Erol, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü - Son Dakika


Son Dakika
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti?
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarara sebep oldu!
23:32 Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Esra Erol'da yine ortalık karıştı! Nurgül, bu sefer de eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement