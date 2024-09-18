Esra Erol\'un programıyla ünlenen Yazgül\'ün son halini görenler tanıyamadı

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Esra Erol'un programına katılarak eşi ve eltileriyle yaşadığı problemleri anlatan Yazgül, "Eltilerimin yaşadığı o apartmana geri dönmem" demişti. Evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle eltilerine tepki gösteren Yazgül, "Güzel olduğum için kıskanıyorlar. Tek suçum güzel olmak. Onlar, yani kocamın ailesi bu kadar beni beğendi, ondan şimdi de bunu yaşatıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ İMAJI OLAY OLDU

Bu sözleriyle hem program sunucusu Esra Erol'u hem stüdyodaki seyircileri hem de ekranları başındakileri güldüren Yazgül, şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi. Bir çok kişinin tanımakta zorlandığı Yazgül'ün yeni imajını görenler "Sana ne olmuş böyle?", "Hiç yakıştıramadım" demekten kendini alamadı.

İşte Yazgül'ün yeni imajı;