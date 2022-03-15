Esra Ersoy'dan Skandal Savunma! - Son Dakika
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Esra Ersoy'dan Skandal Savunma!

15.03.2022 21:04
Esra Ersoy'dan Skandal Savunma!

Esra Ersoy, Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Esra Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

"Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezası alması üzerine açıklama yaptı. Esra Ersoy, "Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım. Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı boyu benden uzundu" dedi.

Esra Ersoy'dan Skandal Savunma!

"13 YAŞINDAYMIŞ GİBİ DURMUYORDU"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisini savunan ve iftira atıldığını söyleyen Esra Ersoy "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" dedi.

Esra Ersoy, açıklamasında S.B adlı çocuğun odasına giderek şarj aleti istediğini, çocuğun da sadece odada şarj edebileceğini söylemesi üzerine odaya girdiğini savunarak, şunları anlattı:

"ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI"

"Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah'ım beni bu kabustan uyandır."

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Ciciş Kardeşler, Esra Ersoy, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Ersoy'dan Skandal Savunma! - Son Dakika


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