Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir takipçisi, "Merhaba canım. Eşim senin bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.
Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.
Son Dakika › Magazin › Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti - Son Dakika Magazin