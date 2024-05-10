Esra Ezmeci ile yeni baştan programında skandal iddia! Dayısının öz babası oldunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Esra Ezmeci ile yeni baştan programında skandal iddia! Dayısının öz babası oldunu söyledi

Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" programının konuğu Hakan Dalgıç, annesinin kendisine babasının öz dayısı olduğunu itiraf ettiğini iddia etti. Dalgıç, annesinin ağabeyi tarafından istismar edildiğini ve bu durum sonucu dünyaya geldiğini öğrendiğini belirtti. Ancak, iddiaların hedefi olan dayı, canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti ve DNA testine yanaşmadı. Hakan Dalgıç, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceğini söyledi.

10.05.2024 16:10  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile yine gündem olmayı başardı. Programa Adana'dan konuk olarak gelen Hakan Dalgıç (27) "Yıllar sonra ulaştığım annem Elif, babamın dayım olduğunu söyledi" dedi. Stüdyo buz kesti.

Annesi Elif'in , ağabeyi tarafından istismar edildiğini kendisine itiraf ettiğini iddia eden Hakan Dalgıç herkesin ağzını açık bıraktı.

GERÇEK AİLESİNİ ARIYORDU... BABASININ ÖZ DAYISI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Hakan Dalgıç'ın öyküsü, 17 yaşında gerçek babası bildiği Ercan Dalgıç'tan evlatlık alındığını öğrenmesiyle başlıyor. Hakan'ı büyüten babası Ercan Dalgıç'ın "Seni Elif isimli bir kadın bakamayacağını söyleyerek bana bıraktı" demesiyle Hakan Dalgıç biyolojik ailesinin peşinde düşer...

Kısa süre sonra annesi Elif'e ulaşan Hakan Dalgıç ona sürekli olarak "Babam kim?" diye sorar… İddiasına göre, ısrarlı soruları karşısında annesi "Senin baban, bana 14 yaşında tecavüz eden ağabeyim" demiş…

İstismar sonrası dünyaya geldiğini öğrenen Hakan Dalgıç, annesinin sözlerini dayısına sorunca önce "Sen benim çocuğumsun" sonra da "İddialar yalan" yanıtını almış… Hakan Dalgıç "Gerçeklerin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklaması yaparken suçlamaların hedefindeki dayı canlı yayına bağlandı iddiaları kabul etmediği gibi şüpheleri daha artıran bir hamle yaptı. Esra Ezmeci ve Hakan Dalgıç'ın tüm ısrarlarına rağmen o dayı, DNA testine yanaşmadı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Ezmeci ile yeni baştan programında skandal iddia! Dayısının öz babası oldunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: Esra Ezmeci ile yeni baştan programında skandal iddia! Dayısının öz babası oldunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement