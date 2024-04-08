Hafta için her gün NOW TV'de yayın yapan Çağla Şıkel, genç kızlara meydan okuduğu fiziğiyle adından söz ettirirken zaman zaman yaptırdığı estetik müdahalelere adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak yüzüne yaptırdığı işlemle takipçilerinin tepkisini çekti.
Bir marka ile yaptığı işbirliği kapsamında kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekti. Son hali takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca "Yazık etmiş kendine" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu - Son Dakika
Özge Ulusoy, Ramazan Bayramı öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Babasına karşıdan karşıya geçerken çarparak ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına ateş püsküren Ulusoy, "Babamın katili 15 aydır dışarıda, bir de video olmasına rağmen babamı suçluyor. Yemin ederim ki ömrüm yettikçe babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.
Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, sevenleri tarafından yıllar geçmesine rağmen dizideki ölüm yıldönümünde anılmaya devam ediyor. Karakterinin 20. ölüm yıldönümünü unutmayan Kaynarca ise geleneği bozmayarak taziye mesajı yayınladı.
Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.
2 yıldır kendisinden 25 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı konuşulan model Cansu Taşkın, sessizliğini bozarak ilişkiyi doğruladı. İlişkisini ilan eden Taşkın "Biz kötü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" dedi.
Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya tatile giden Serenay Sarıkaya ile mert Demir havalimanında görüntülendi. Beraber görüntülenmemek için tek tek çıkan ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
Ece Seçkin, daha önce kendilerini "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet" diyerek eleştiren İzzet Yıldızhan'ın teknede yarıçıplak şekilde şarkı söylemesine sessiz kalamadı. Yıldızhan'ı eleştiren Seçkin, "Bize bunu söyleyen İzzet abime bakın. Yarıçıplak halde loy loy yapman da benim psikolojimi bozuyor" dedi.
Uzun zaman sonra ekranlara dönen Cansu Taşkın, modacı Pınar Kerimoğlu'nun programında ilişkisi hakkında konuştu. Taşkın, ilişkisinin doğru olduğunu ve hiçbir zaman özel hayatını gündeme getirmediğini belirtti. Ayrıca, sevgilisinin kendisini düzelttiğini de söyledi.
İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Ahmet Kaya'nın 1999 yılında uğradığı saldırıyla ilgili Serdar Ortaç'a yüklenerek "Sahneye çıkması şovmenlikten başka bir şey değil" dedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak.
İdo Tatlıses'n eşi Yasemin Şefkatli, ocak ayında dünyaya getirdiği ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Şefkatli, "Doktoru çok iyi gördü, bu ay sonu operasyonu var" dedi.
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