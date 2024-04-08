Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu - Son Dakika
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Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel\'in son hali alay konusu oldu

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle her fırsatta adından söz ettiren Çağla Şıkel'in son hali sevenlerini şaşkına çevirdi. Dudaklarındaki eşitsizlik, dişleri ve elmacık kemikleriyle dikkat çeken Şıkel için "Estetiklerinden dolayı tanıyamadım" yorumu yapıldı.

08.04.2024 15:30  Güncelleme: 15:35
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Hafta için her gün NOW TV'de yayın yapan Çağla Şıkel, genç kızlara meydan okuduğu fiziğiyle adından söz ettirirken zaman zaman yaptırdığı estetik müdahalelere adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak yüzüne yaptırdığı işlemle takipçilerinin tepkisini çekti.

"YAZIK ETMİŞ KENDİNE"

Bir marka ile yaptığı işbirliği kapsamında kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekti. Son hali takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca "Yazık etmiş kendine" yorumları yapıldı.

İşte Şıkel'in son hali ve gelen yorumlar...

Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu
Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu
Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu
Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu
Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'ın son hali alay konusu oldu

3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null: leş 9 2 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen: bit pazarı gibi kullanmayan kalmamis 8 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar: Herşeyin bi ölçüsü var işin boknu çıkarmasalar olmaz yani 7 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: bu kim :))) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu - Son Dakika
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