Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önceki hallerini görenler tanıyamadı

Dilan Polat'ın 2018 yılında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederiyle dans ederek çektiği video sosyal medyanın gündemine düştü. Öte yandan Polat'ın estetiksiz hali de çok konuşuldu. Burnu ve dudağı başta olmak üzere yüzünden dolgu işlemleri bulunan Polat için "Eski halinden eser yok" ve "Parayla kendini baştan yaratmış" yorumları yapıldı. Öte yandan Engin Polat'ın da estetiksiz ve zayıf halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mal varlığına el konularak yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın estetiksiz hali de yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin kara para akladığı ve vergi kaçırdığı ileri sürülmüştü Çift, haklarında iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şirketlerinin sık sık denetlendiğini söylemişti. Dilan Polat ile 2 yıl önce tartışan güzellik merkezi sahibi Banu Parlak ise çiftin kendisini öldürtmek için tetikçi tutmaya çalıştığını ve can güvenliğinin olmadığını ileri sürmüştü. Polat çiftinin kendisini öldürmeyi öldürmeyi kabul etmeyen adamı kurşunlattığını ileri süren Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Başlatılan soruşturmanın ardından Parlak'ın mekanını kurşunlayanlar dahil olmak üzere olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

3 yıl önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı. Evinde uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güzellik merkezleri ise birer gün arayla kurşunlandı. Söz konusu iddiaların ardından çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. Vergi kaçırma iddiasıyla konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın çiftinin son olarak tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın estetiksiz hali...