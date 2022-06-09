Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika
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Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

09.06.2022 18:12

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o kare...

FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından konuşulmaya devam ediyor.

Bu kez Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı gündem oldu.

Ezmeci'nin yıllar önceki bu görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

GELEN SORULAR GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Öte yandan Esra Ezmeci, takipçileriyle sosyal medyada sık sık soru-cevap etkinliği yapıyor.

Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" diye sordu.

"MUTLUYSANIZ PROBLEM YOK"

Ünlü isim bu soruya "Bu çiftler arası fantezisel heyecan arttırıcı bir durum da olabilir. İkiniz de bu durumdan mutluysanız bir problem olmaz" yanıtını verdi.

"KOCAMIN KIZ KARDEŞİYLE İLİŞKİM VAR"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu da paylaşmıştı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMANIZ LAZIM"

Görenleri hayrete düşüren soruya yanıt veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" ifadelerini kullandı.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır.

Esra Ezmeci bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları Destek Yayınları'ndan çıkmıştır.

ESRA EZMECİ EVLİ Mİ?

2005 yılında Tutku Dalmaz'dan boşanan Esra Ezmeci'nin 1 oğlu var. Ezmeci, 2022 yılı itibarıyla bekardır.

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

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Kaynak: Snob Magazin

Fulya ile Umudun Olsun, Esra Ezmeci, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika

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