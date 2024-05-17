Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Türkiye'deki hayranlarına mesaj gönderdi.
İsviçreli şarkıcı mesajında "Merhaba, ben Nemo. Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerine yer verdi.
Bu haftaki parti grubunda 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler'i sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış" demişti.
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