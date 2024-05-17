Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda sert bir dille eleştirdiği Eurovision birincisi Nemo Mettler, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Türkiye'deki hayranlarına mesaj gönderdi. İsviçreli şarkıcı mesajında "Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerini kullandı.

17.05.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Türkiye'deki hayranlarına mesaj gönderdi.

"UMARIM YAKINDA BİRBİRİMİZİ GÖRÜRÜZ"

İsviçreli şarkıcı mesajında "Merhaba, ben Nemo. Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ YERDEN YERE VURMUŞTU

Bu haftaki parti grubunda 68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre adına katılan ve birinci olan Nemo Mettler'i sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış" demişti.

Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, İsviçre, Türkiye, MHP, Sanat, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi: Bahçeli sanatı ve sanatçıyı sever. Hiç de küplere binmeyecektir. 2 3 Yanıtla
  • Yunus Durak: Maşaallah başkanıma, Türk milliyetçiliği dışında, her kulvarda yarışıyor, laf yetiştiriyor, 1 0 Yanıtla

16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:46 Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement