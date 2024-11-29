Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı\'nda aldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yasa dışı bahisle mücadele" kapsamında başlattığı soruşturmada ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in adli kontrol yükümlülükleri, itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından kaldırıldı.

"KISMETİMDE BALIK DA YOK"

Erbil, ev hapsi cezasının kaldırılmasının akabinde soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Balık tutmaya çıkan Erbil, o ana ait fotoğrafı sosyal medya hesabından "Kısmetimde balık da yok" mesajıyla yayınladı.

"KARAR HASTALIĞIM SEBEBİYLE BENİ TEDİRGİN ETMİŞTİ"

30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Erbil ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim."