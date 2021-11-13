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Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş - Son Dakika

Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş

13.11.2021 11:29
Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş

Şarkıcı Berdan Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka biriyle evlendiğini söyledi. İşte detaylar...

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını savunnan Mardini, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında eşi tarafından kandırıldığını anlattı.

"Peruk takmış..."

Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi.

Programın sunucularından Seren Serengil ise Fatoş Yelliler'in sahte bir kimlik ile Berdan Mardini ile evliyken başka bir adamla evlendiğini söyledi.

"Kıro değilim"

Berdan Mardini, Seren Serengil'in anlattıklarını doğrulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyi belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim.

Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi.

"İntihar etmeye çalışmış"

Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var.

Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."

Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş
Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş
Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş
Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş

Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Berdan Mardini, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evli olduğu dönemde sahte kimlikle başka biriyle evlenmiş - Son Dakika Magazin


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