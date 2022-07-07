Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası - Son Dakika
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Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası

07.07.2022 09:58

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, mart ayında evlendiği eşi Dağhan Doğruer'in evlilik dışı bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Doğruer'den olan çocuğu için nafaka davası açtığı ortaya çıktı.

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, 25 Mart'ta Dağhan Doğruer ile Atina'da evlendi. Düğününde 4 aylık hamile olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan'ın eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dağhan Doğruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğumlu Shaylın isimli bir kız çocuk dünyaya getirdiği belirterek, aynı yılın eylül ayında 'babalığın tespiti' davası açtı.

DOĞRUER'İN BABALIĞI TESCİL EDİLDİ

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi. Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı.

NAFAKA ÖDEMESİNİ İSTİYOR

Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki bir firmanın merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.

Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşine nafaka davası
Mina Safavi ve kızı

"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"

Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.

Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşine nafaka davası

"BEBEKLE DOĞRUER'İN AİLESİNE GELDİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Safavi'nin bu süreçte ailesinden de destek görmediği ve bu nedenle hamileliğini tek başına geçirmek durumunda kaldığı ifade edildi. Shaylin'in 27 Mart 2019'da Londra'da Chelsea Hastanesi'nde dünyaya geldiği ancak, bu mutlu ana bile tam anlamıyla sevinemediği, bebeğiyle tek başına geçirdiği 4 ay, çaresiz ve mağdur hissettiği ifade edildi. Mina Safavi'nin 4 ay sonra İstanbul'a gelerek Doğruer'in ailesine kızını göstererek desteklerini istediği, ancak bu talebinin de karşılık görmediği ifade edildi.

AYLIK 100 BİN TL NAFAKA İSTEDİ

Safavi'nin bu nedenle yargı yoluna başvurduğu ve babalığın tespit edilmesi istemiyle ile dava açtığı anlatılan dilekçede, mahkemenin babalığın tescili yönünde verdiği kararın da kesinleştiği belirtildi. Bu karar üzerine nafakaya katılma talebiyle dava açıldığı belirtilen dilekçede, Doğruer'in aylık 5 bin pound (100 bin TL) ödemesi istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihiden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda arttırılması da talep edildi.

Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşine nafaka davası
Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşine nafaka davası
Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşine nafaka davası
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Kaynak: DHA

Dila Tarkan, Londra, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası - Son Dakika
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