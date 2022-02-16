Evlilik Teklifi Sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan İlk Açıklama

Gazetecilerle sohbet eden Oğuzhan Koç, "Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin" ifadelerini kullandı.

Koç, muhabirlerin "Damat gibi giyinmişsiniz" çıkışı sonrası "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindim" cevabını verdi.

"BÜTÜN SÜRPRİZİ BOZDUNUZ"

Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunduğunu Özdemir'in de bu teklifi kabul ettiğini açıkladı.

O sırada araya giren Demet Özdemir, "Bütün sürprizi bozdunuz" diyerek gazetecilere takıldı.

YAZ AYINDA EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Özdemir ile Koç'un yaz ayında evleneceği konuşuluyor.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.