Evlilikleri 15 ay sürdü! Sessiz sedasız boşandılar

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Boyner, "Boşanma konusunda anlaştık. Birbirimizden herhangi bir tazminat ve nafaka talebimiz yoktur" dedi. Cem Telvi de "Ben de boşanmak istiyorum" diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonucu mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.