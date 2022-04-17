Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu - Son Dakika
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Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu

17.04.2022 11:22

Survivor All Star'da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Yokluk adasına giden Evrim Keklik'in küçücük bir yatak alanı görünce korkudan ne yapacağını bilemedi. Yarışmacı "Tabut gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Survivor'da agresif çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen Evrim Keklikhaftanın ilk eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

"KORKUDAN AKLIMI YİTİRECEĞİM"

Geceyi geçireceği yatağı gören yarışmacı "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete. Korkudan aklımı yitireceğim" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu

"ÖLÇTÜM BİÇTİM 4 KARIŞ"

Ada konseyinde Acun Ilıcalı "Bugünün biraz da şanssız yarışmacısı, zor bir gece geçirdi. Evrim'i dinlemek istiyorum" diyerek söz verdiği Evrim Keklik, şunları söyledi;

Daha öncesinde sürgüne gittim de sürgünle alakası yoktu. Yani direkt girdim içeriye böyle, ay ışı var her yer taş ortada tabiri caize tabutu andıran bir şey vardı. Onu gördüm, gördüğüm gibi geri kaçtım. 'Ben burada yatmam' dedim. Çok korkutucu bir şeydi benim adıma. Masraftan hiç kaçınmamışsınız. Ölçtüm, biçtim tam 4 karış genişliğinde küçülmeye gitmişiz. Sürgün adasındaki barakanın yerine musalla taşı gibi bir şey yapılmış oraya"

Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu
Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu
Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu
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Son Dakika Magazin Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evrim Keklik'in yokluk adasında zor gecesi! Yatağı görünce korkudan aklını yitirecek gibi oldu - Son Dakika
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