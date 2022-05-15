Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

15.05.2022 09:18
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü rapçi Eypio, Uşak'ta düzenlenen gençlik festivalinde buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü rapçi Eypio, Uşak'ta düzenlenen gençlik festivalinde buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son yıllarda adından söz ettiren ünlü rap şarkıcısı Eypio, Uşak'ta Genç Kuşak'ın düzenlediği GençKuşakFes'e katıldı. Düzenlenen konsere AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile birlikte binlerce Uşaklı vatandaş katıldı.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcısı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Zaman zaman seyircilerin sahneye çıktığı, bazen de Eypio'nun seyircilerin arasına inerek şarkılarını söylediği konserde, gençlere eğlencenin tadını çıkardı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçi, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - UŞAK

Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

YORUMLAR
500
Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı

AK Parti, gençlik, Eypio, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement