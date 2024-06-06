Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı

Magazin

Çalı Kuşu dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit ile evlenen ve iki erkek çocuk dünyaya getiren Fahriye Evcen 38. yaşını ailesiyle kutladı. O anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun pastası eleştirilerin hedefi oldu.

"HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Evde ailesiyle yaptığı doğum günü kutlamasından bir kareyi 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Evcen, "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem... Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum" notunu düştü. Ünlü çiftin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pastaya da yorum yağdı. Evcen'in ailesinden figürlerin yer aldığı devasa büyüklükteki pastasını gören kullanıcılar "Bu nasıl bir zevksizlik" yorumunu yaptı.

İşte Evcen'in pastası ve gelen yorumlar...