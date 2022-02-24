Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika
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Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı

24.02.2022 22:51
Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı

DJ Faruk Sabancı, önceki akşam Dönerci Serkan çıkışı yakın dostu Norm Ender ile görüntülendi. Sabancı'nın 13 milyon TL değerindeki yeni aracı dikkat çekti. İşte detaylar...

Sunucu Dilay Korkmaz ile yaşadığı aşk ve ve lüks araçlarıyla gündemden düşmeyen DJ Faruk Sabancı, Lamborghini marka yeni aracıyla ilk kez Etiler'de görüntülendi.

Yakın dostu Norm Ender ile buluştuklarını söyleyen Sabancı, fazla konuşmak istemedi.

13 MİLYON TL DEĞERİNDE

Faruk Sabancı'nın yeni aracının 13 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı kimdir, nereli, kaç yaşında; Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu, Türk DJ.

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up/ Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir.

House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ'i ve prodüktörleri arasında yer alıyor.

Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı
Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı
Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı

YORUMLAR
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Dilay Korkmaz, Lamborghini, Türk Lirası, Norm Ender, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Faruk Sabancı'nın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı - Son Dakika


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