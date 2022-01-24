Üye Girişi
Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia! - Son Dakika

Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!

24.01.2022 13:18
Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastanede basın mensuplarına şok eden açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Fatma Girik'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"KİMSEYİ SUÇLAMA NİYETİMİZ YOK AMA..."

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz "Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey'in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane" diye konuştu.

"AŞILARINI YAPTIRMIŞTI"

Kardeşi Günay Girik ise "Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim" şeklinde konuştu. (İHA)

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkılacak.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!
Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!
Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!
Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!

YORUMLAR
500

Fatma Girik, Yeşilçam, Hastane, Vefat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia! - Son Dakika Magazin


Soğuk havaya aldırış etmeyen Pelin Akil, mayoyla kendisini karın içine bıraktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Pelin Akil, mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
13:55
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
13:55 Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı
13:48 Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yanıt: Kesinlikle yalandır
13:47 AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek
13:44 Trendyol'da kuryeler zam protestosunda
13:39 Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:05:55. #1.11#
SON DAKİKA: Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement