Fatma Girik'in ani ölümü sonrası şok eden iddia!

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Fatma Girik'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"KİMSEYİ SUÇLAMA NİYETİMİZ YOK AMA..."

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz "Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey'in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane" diye konuştu.

"AŞILARINI YAPTIRMIŞTI"

Kardeşi Günay Girik ise "Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim" şeklinde konuştu. (İHA)

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkılacak.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.